Com túnel de luzes e neve, ‘Natal das Águas’ é lançado na Ponta Negra em Manaus

Manaus/AM - Nevou durante o lançamento do “Natal das Águas – Esperança que se renova”, nesta segunda-feira (06), no calçadão do complexo turístico Ponta Negra, zona Oeste de Manaus. O espetáculo com neve artificial marca o início da série de programações natalinas que serão realizadas na cidade nos meses de novembro e dezembro.

Segundo o prefeito David Almeida, a edição levará ainda mais cores, luzes e magia para a população.

“É uma oportunidade que a gente tem de fazer em toda a cidade de Manaus aquilo que era feito em apenas um lugar: na Ponta Negra. Hoje, nós investimos nas zonas Norte e Leste, e queremos descentralizar, vamos levar o Natal para o Centro, para o parque Lagoa do Japiim, parque dos Bilhares, Viver Melhor, Colônia Antônio Aleixo, e também aos ramais para que eles possam ver toda essa estrutura do Natal, e assim possamos contribuir para o resgate do espírito natalino e proporcionar momentos alegres à população”, garantiu Almeida.

Estrutura

O lançamento contou com a inauguração de um túnel de 80 metros com mil fitas de LED, que equivale a 3 mil canais de luzes e 60 mil pixels, além de diversos ornatos natalinos por toda a orla e canteiros centrais.

O evento contou também com personagens vivos natalinos, fanfarra e exposição dos carros alegóricos que integram a grande novidade deste ano: a “Parada Natalina”.

Na orla da Ponta Negra, também está prevista a instalação de um grande presépio, além da já tradicional árvore de Natal. O presidente do Fundo Manaus Solidária, Emerson Castro, destacou o trabalho em conjunto realizado pelas secretarias.

“Quero agradecer a todas as secretarias envolvidas. Estamos muito felizes em fazer parte deste projeto que trará alegria e união a nossa cidade. Esse trabalho também só dá certo e só vem se desenvolvendo cada vez mais, porque nós temos um prefeito que dá o comando. Nós cumprimos e mostramos o resultado. O resultado é o que as pessoas vão poder encontrar aqui na Ponta Negra e em outras áreas da cidade, porque nós teremos muitas novidades”, disse Castro.

A cidade receberá ao longo do mês de novembro outros pontos com ornamentação natalina e iluminação, como no parque Amazonino Mendes, localizado entre as zonas Norte e Leste da cidade. A programação também inclui iluminação por ruas, viadutos e passagens de nível.