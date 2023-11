Defensoria mobiliza voluntários para retirar resíduos sólidos de igarapés de Manaus

Manaus/AM - A Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) vai promover, neste sábado (11), a primeira mobilização do projeto “Consumidor Consciente”, a fim de retirar resíduos sólidos das margens do igarapé do Mindu, no Novo Aleixo, na Zona Norte de Manaus. A concentração será realizada na rotatória da alameda Alphaville, próximo à feira do Novo Aleixo, a partir das 8h.

De acordo com o defensor público Christiano Pinheiro, um dos responsáveis pela iniciativa, a ideia é promover a educação ambiental, incentivando o consumo consciente de produtos, sem degradar o meio ambiente. A seca extrema evidenciou o acúmulo de lixo nas margens dos cursos d’água que recortam a capital.

“Boa parte desses materiais poluidores vêm do consumo e é importante que toda a sociedade adote medidas para mitigar os efeitos do descarte incorreto desses resíduos. Por isso, estamos encabeçando essa mobilização para despertar a consciência do consumidor em relação as práticas amistosas na fase do pós-consumo, e dando a nossa contribuição para o meio ambiente”, explicou ele.

No dia da ação, qualquer pessoa poderá se voluntariar e participar. Basta os voluntários comparecerem no local usando sapatos fechados e bonés. Levar garrafa com água potável também é indispensável.

A expectativa, conforme os coordenadores do projeto, é que a ação aconteça uma vez ao mês. Empresas e instituições interessadas podem contribuir, doando materiais para o acondicionamento do material recolhido e/ou no transporte para o aterro sanitário ou para associações de reciclagem.

*Com informações da assessoria