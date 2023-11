Mutirão "Manaus Mais Cidadã" oferta mais de 100 serviços gratuitos neste sábado

Manaus/AM - O mutirão “Manaus Mais Cidadã”, realiza nesse sábado (25), mais de 100 atendimentos e serviços em diferentes políticas públicas na escola municipal Engenheiro João Alberto Menezes Braga, localizada na Rua Duartina, no bairro Monte Sinai, zona Norte.

O atendimento ocorre das 8h às 12h. Segundo Moisés Gusmão, diretor do Departamento de Direitos Humanos, da Subsecretaria de Políticas Afirmativas para Mulheres e Direitos Humanos, a “Manaus Mais Cidadã” tem sido fundamental para fazer com que as pessoas tenham acesso a esses serviços.

“Muitas vezes, as pessoas têm dificuldades de se locomover até os órgãos, para resolverem seus problemas durante a semana, e nós, por meio desta ação, damos a oportunidade para essas pessoas resolverem seus problemas”, afirmou.



Parceiros



A ação “Manaus Mais Cidadã” é coordenada pela Semasc, em parceria com as secretarias municipais de Saúde (Semsa); do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi/Sine); de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg); de Educação (Semed); do Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas); de Limpeza Urbana (Semulsp); de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef); de Administração (Semad); de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc); de Infraestrutura (Seminf), de Habitação e Assuntos Fundiários (Semhaf), além do Fundo Manaus Solidária (FMS), Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), Fundação Manaus Esporte, Fundação Dr. Thomas, Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Casa Militar, Casa Civil, Conselho Tutelar (Zona Norte I), Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman), Polícia Militar do Estado do Amazonas (PM-AM), Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), Amazonas Energia, Águas de Manaus, agências humanitárias da ONU (Acnur, Unicef, UNFPA e OIM), Feira da Ange e Organizações da Sociedade Civil.