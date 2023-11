‘Feira de Artesanato Natalina’ começa na próxima segunda em Manaus

Manaus/AM - A tradicional “Feira de Artesanato Natalina” começa, na próxima segunda-feira (27), no Parque Municipal do Idoso (PMI), localizado na rua Rio Mar, no bairro Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul. Com entrada gratuita, a programação acontecerá das 8h30 às 14h, e seguirá até o dia 7 de dezembro.

Realizada há 21 anos, a feira de artesanato expõe a produção artesanal das alunas, comercializando produtos e mostrando para a pessoa idosa que, independentemente do tempo, nunca é tarde para aprender algo, seja para passatempo ou profissão.

Nessa edição, serão colocados à venda itens como: guirlandas, Papai Noel, enfeites de árvore de Natal, pano de prato, luvas, bolsas, toalhas de mesa e muito mais.

O Parque Municipal do Idoso disponibiliza três turmas do curso de Artesanato. As aulas acontecem em dois horários: de segunda a quinta-feira, das 8h às 10h30; e segunda e quarta-feira, das 13h às 15h. Cerca de cem alunas participam das aulas de artesanato.