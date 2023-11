Horário de vacinação contra Covid é ampliado neste sábado em Manaus

Manaus/AM - A vacina contra a Covid-19 estará disponível em nove pontos, neste sábado (25), e contará com horário especial, das 8h às 16h, em todas as zonas da capital, ofertando as doses do imunizante para crianças, adolescentes, adultos e idosos.

O papel do imunizante é crucial para evitar a disseminação do vírus da infecção pelo novo coronavírus e impedir as formas graves da Covid-19.

A população pode acessar a plataforma Imuniza Manaus (imuniza.manaus.am.gov.br) para verificar como está seu esquema vacinal. Basta clicar na aba “Consultar minhas doses” e informar o número do CPF.

O imunizante contra a Covid-19 é indicado para toda a população a partir dos seis meses de idade. O esquema vacinal abrange duas doses iniciais, mais reforço, com intervalo de quatro meses entre aplicações.

Para receber a dose indicada, seja do esquema primário ou de reforço, os usuários devem apresentar documento de identidade com foto, CPF ou cartão do SUS. Os pais ou responsáveis devem acompanhar as crianças menores de 12 anos para a aplicação da vacina nas unidades de saúde da Prefeitura.

Confira os pontos de vacinação da Semsa em funcionamento neste sábado (25):

Zona Norte

Clínica da Família Carmen Nicolau – Rua Santa Tereza D’Ávila, s/nº, Lago Azul

USF Áugias Gadelha – Rua A, s/nº, Cidade Nova 1

USF Major PM Sálvio Belota – Rua João Monte Fusco (antiga rua das Samambaias), nº 786, Santa Etelvina



Zona Sul

USF Doutor José Rayol dos Santos – Avenida Constantino Nery, s/nº, Flores



Zona Leste

USF Alfredo Campos – Alameda Cosme Ferreira, s/nº, Zumbi dos Palmares

USF Amazonas Palhano – Rua Antônio Matias, s/nº, São José Operário

USF Leonor Brilhante – Avenida Autaz Mirim, s/nº, Tancredo Neves



Zona Oeste

USF Deodato de Miranda Leão – Avenida Presidente Dutra, s/nº, Glória

USF Leonor de Freitas – Avenida Brasil, s/nº, Compensa 1