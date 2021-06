Mutirão de vacinação em Manaus encerra com mais de 141 mil vacinados

No sambódromo, no Centro de Convenções Vasco Vasques e na Arena da Amazônia o atendimento foi encerrado às 17h.

A estrutura, montada em tempo recorde, teve 57 pontos descentralizados de atendimento, em todas as zonas da cidade, entre os pontos onde a imunização já acontece, salas de vacinação de Unidades Básicas de Saúde (UBSs), escolas e centros comunitários, além de outros dois pontos especiais, o Centro de Convenções Vasco Vasques e a Arena da Amazônia que, juntamente com o Centro de Convenções de Manaus, o “sambódromo”, funcionaram por 34 horas sem parar, das 8h de sábado (12), até as 18h deste domingo, 13, horário em que foram encerradas as atividades nas unidades que não funcionaram de madrugada.

Manaus/AM - O total de 141.460 primeiras doses de imunizantes foi aplicado em 34 horas na capital amazonense. O mutirão teve como público-alvo pessoas da faixa etária de 40 a 51 anos, em menos de dois dias. Com isso, Manaus registra mais de 909 mil doses de vacina contra a doença – entre primeira e segunda doses – aplicadas desde que a campanha teve início, no dia (19)

