Postos de vacinação não funcionarão nesta segunda-feira em Manaus

O total de 141.460 primeiras doses de imunizantes foi aplicado em 34 horas na capital amazonense. O mutirão teve como público-alvo pessoas da faixa etária de 40 a 51 anos, em menos de dois dias. Com isso, Manaus registra mais de 909 mil doses de vacina contra a doença – entre primeira e segunda doses – aplicadas desde que a campanha teve início, no dia (19)

O órgão disse ainda que a pausa é necessária, para que a coordenação municipal do Programa Nacional de Imunização (PNI) possa trabalhar na consolidação dos dados da vacinação, inclusive com os da intensificação da campanha realizada neste fim de semana. Após a consolidação, a coordenação definirá a programação das próximas etapas, e o calendário para a semana.

