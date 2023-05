Mutirão de Cadastro Único atendeu 300 famílias neste sábado em Manaus

Manaus/AM - A Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), realizou, neste sábado (27), mais uma edição do Mutirão do Cadastro Único. A ação foi realizada na escola municipal Elvira Borges, no bairro Compensa 2, e atendeu cerca de 300 famílias.

A população teve a oportunidade de realizar o cadastro pela primeira vez, além de atualizar informações como endereço, composição familiar, renda e demais dados necessários para garantir a correta inclusão em programas sociais como o Bolsa Família, tarifas sociais de água e energia elétrica, isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e muito mais.

Entre as famílias que procuraram a ação para resolver suas pendências cadastrais, a dona de casa Sandra da Costa aproveitou a oportunidade para realizar sua inserção. "Trabalhei nove anos como cobradora de ônibus, mas as coisas ficaram difíceis para todos. Então, hoje, eu vim atrás de realizar meu cadastro, entender melhor os benefícios, o apoio que as pessoas podem receber com ele e deu tudo certo.", afirmou.

Cadastro gratuito - Em relação aos serviços ofertados pela Prefeitura de Manaus, é importante destacar que a inserção de dados ou atualização do Cadastro Único é um serviço público totalmente gratuito.

Qualquer denúncia de cobrança indevida para os serviços ofertados pelos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) devem ser feitas junto à Ouvidoria da Semasc, pelo número 98842-2954 ou [email protected].

Com informações da assessoria.