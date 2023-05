Operação apreende 30 veículos e emite 80 autos de infração em Manaus

Ao longo da operação, foram aplicadas mais de 80 autos de infração e cerca de 30 veículos, a maioria motos, foram apreendidos e encaminhados ao parqueamento do Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN-AM). "Para você que vai sair para fazer alguma coisa errada, está com sua moto irregular, se cair na barreira da Polícia Militar, do Batalhão de Trânsito, você vai ser autuado, orientado e seu veículo vai ser removido", orientou o capitão.

A operação iniciou na área do bairro Colônia Antônio Aleixo, na zona leste. Em seguida, se deslocou para o Nova Floresta, Jorge Teixeira, também na zona leste, e foi concluída na Cidade Nova, na zona norte da cidade. O subcomandante do BPTran, capitão Ermuthy, explicou que a operação teve como alvo retirar de circulação, motocicletas que insistiam em circular sem emplacamento, mas outras irregularidades foram encontradas.

