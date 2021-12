Mulher entra em trabalho de parto dentro de micro-ônibus em Manaus

Manaus/AM - Uma mulher quase deu à luz dentro de um micro-ônibus do transporte Alternativo, na noite deste sábado (25), na avenida Itaúba, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste. A passageira começou a sentir as contrações e percebeu que a bolsa havia rompido. Ela foi amparada por outros passageiros que informaram ao motorista sobre a situação. O homem estava a caminho do hospital, quando avistou uma blitz da Polícia Militar e decidiu parar no local. Os agentes acionaram o Samu e a mulher foi colocada às pressas em uma ambulância e conduzida até a maternidade.

