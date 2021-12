Manaus tem quase 80% da população com esquema vacinal completo contra Covid

Manaus/AM - Cerca de 79,38% da população vacinável a partir de 12 anos completou o esquema vacinal com as duas doses ou dose única contra a Covid-19 em Manaus. Os números constam no site do Vacinômetro da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). Ao todo, até este sábado de Natal (25), foram aplicadas 3.314.938 doses de imunizantes contra a doença, sendo 1.649.423 de primeira dose, 1.389.858 de segunda dose, 247.521 doses de reforço e 27.740 dose única contra o coronavírus. O levantamento aponta ainda que, de 1,7 milhões da população apta para tomar a vacina, com 12 anos ou mais, cerca de 7,6% ainda não tomaram a primeira dose e 22,1% não voltaram para tomar a segunda dose.

