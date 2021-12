Lojas são autuadas no Centro de Manaus durante fiscalização de Natal

Manaus/AM - As lojas Tropical Multiloja e Grupo Baiano, no Centro, foram autuadas por não apresentarem os documentos obrigatórios para funcionamento. A loja Ferraz, na rua Leovegildo Coelho, foi orientada na questão do uso de máscaras dos clientes e espaçamento entre as filas. As vistorias para fiscalizar possíveis irregularidades foram realizadas em 14 estabelecimentos na véspera de Natal, nesta sexta-feira (24).

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.