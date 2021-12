Cemitérios tem 35 sepultamentos no Natal e uma morte por covid-19 em Manaus

Manaus/AM - Os cemitérios registraram 35 sepultamentos neste sábado de Natal (25), em Manaus. Segundo a prefeitura, houve uma morte por covid nas últimas 24h e nenhum caso suspeito. Não houve registro de óbito nos espaços privados pelo novo coronavírus. O município informa ainda que houve o registro de nove óbitos em domicílio e que, do total de sepultamentos nos cemitérios públicos neste dia, cinco foram atendidos pelo serviço SOS Funeral, coordenado pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc).

