Jovem morre após sofrer acidente e contrair meningite bacteriana em hospital em Manaus

Manaus/AM - Filipe Barbosa Neris, 23, morreu nesta sexta-feira (24), depois de passar 18 dias internado no Hospital João Lúcio, após sofrer um acidente de trânsito na avenida Torquato Tapajós, no bairro Flores, Zona Centro-Sul. O técnico de refrigeração pilotava uma motocicleta que colidiu com um carro no último dia 6 de dezembro. Na ocasião, ele sofreu traumatismo craniano e durante os dias que passou internado, contraiu meningite bacteriana. Nessa sexta-feira, ele não resistiu e foi à óbito.

