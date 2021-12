Ônibus fica com traseira destruída após forte colisão com micro-ônibus em Manaus

Manaus/AM- Um ônibus do transporte coletivo ficou com a traseira destruída após colidir com um micro-ônibus do Transporte Executivo na noite de ontem (24), no Oswaldo Frota 2, bairro Cidade Nova, na zona Norte de Manaus. O micro-ônibus atingiu com a lateral direita do veículo contra a traseira do ônibus de linha 418, que ficou com a lanterna esquerda totalmente destruída, não se sabe se havia passageiros no momento do acidente, mas ninguém se feriu. De acordo com a polícia, o caso não foi registrado. Os condutores sofreram apenas danos materiais.

