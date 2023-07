Mulher é suspeita de atear fogo em árvore no Centro de Manaus

Manaus/AM - Uma mulher foi a responsável pelo incêndio que atingiu uma árvore, na segunda-feira (24), na rua Ferreira Pena, no Centro histórico de Manaus. De acordo com informações da polícia, a mulher compareceu à delegacia onde prestou depoimento e contou que na verdade queria colocar fogo em uns objetos que estavam no pé da árvore, mas o fogo rapidamente se espalhou.

Na quarta-feira (6), a equipe policial da Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente e Urbanismo (Dema), esteve no local em que ocorreu o fogo para averiguar a situação. A delegada Juliana Tuma, titular da Dema, informou que o nome da mulher não será divulgado, mas ela responderá pelo crime previsto no art. 49 da Lei de Crimes Ambientais e após a confecção do Termo Circunstanciado de Ocorrência, a autora responderá pelo crime em liberdade.

Com a repercussão do vídeo do incêndio, flanelinhas chegaram a ser acusados pela ação criminosa, mas os moradores explicaram que na verdade foram eles quem avisaram sobre o incêndio e ainda ajudaram a apagar o fogo. Nas imagens é possível ver um flanelinha com um balde na mão batendo na porta de um morador.

Câmeras de vigilância registraram o início do incêndio e também a autora do crime, mas as imagens não foram divulgadas.