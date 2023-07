Semsa anuncia reajuste em 4,5% para servidores da saúde em Manaus

A diretora do DTRAB, Mircleide Santana, avaliou a reunião como produtiva e marcada pelo esforço para se chegar a um consenso. “Foi uma negociação tranquila em que o percentual sugerido pela gestão de 4,5% foi consensuado entre os membros da Mesa. Estamos satisfeitos com esse resultado porque o processo foi conduzido com muito respeito e interesse de buscar um entendimento”, sintetizou.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.