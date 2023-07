Forças de Segurança fazem revista geral na UPP em Manaus

Manaus/AM - A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) e integrantes das forças de segurança realizaram na manhã desta quinta-feira (2), uma revista geral na da Unidade Prisional do Puraquequara (UPP), localizada na zona leste da capital.



O titular da Seap, coronel Paulo Cesar, coordenou as atividades que ocorreram de forma conjunta com os órgãos públicos atuantes no Sistema Prisional. Estiveram presentes e acompanharam as ações de revista o Promotor de Justiça do Ministério Público do Amazonas, Marcelo Almeida, o Juiz de direito do Tribunal de Justiça do Amazonas (Tjam), Saulo Góes Pinto, os Defensores Público do Amazonas; Theo Eduardo Ribeiro Costa e Roger Moreira Queiroz, e de representantes da Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen).



Coronel Paulo Cesar ressaltou a importância da integração entres os órgãos estaduais e federais visando à segurança dos internos e dos servidores das unidades prisionais. “Todas as ações adotadas pela Seap Am, têm sido comunicadas e acompanhadas pelos órgãos de fiscalização estadual e também pela Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN). Durante a revista de hoje, não foi encontrado nenhum material ilícito, Isso mostra a eficiência das forças de segurança do Estado”, afirmou.



O Grupo de Fiscalização e Monitoramento do Sistema Carcerário (GMF), realiza frequentes inspeções nas unidades prisionais do Estado, e, mais uma vez, fez-se presente para acompanhar os trabalhos realizados hoje na UPP. “É necessário destacar que populações mais vulneráveis, como a LGBTQIAPN+, recebeu suporte prévio, com os devidos cuidados e orientações para que os trabalhos ocorressem sem transtornos ou violações”, ressaltou o Juiz de direito Saulo Pinto.