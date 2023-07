Ponta Negra ganha reforço na iluminação com postes com LED

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus está promovendo uma revitalização na iluminação pública do canteiro central do complexo turístico Ponta Negra, localizado na zona Oeste da cidade. O objetivo é ampliar o conforto e a segurança dos usuários e frequentadores do parque.

O projeto inclui a instalação de 29 postes do tipo pétala, com três folhas, equipados com luminárias de LED de alta potência, totalizando 145 megawatts. Essas novas luminárias vão reforçar a iluminação para pedestres, transeuntes e motoristas, beneficiando especialmente a população que utiliza a faixa liberada nos dias de quarta-feira, quando as atividades noturnas ocorrem no local.

O superintendente da Unidade Gestora de Abastecimento de Energia Elétrica (UGPM), Helder Silveira, explicou que a iniciativa também se deve ao aumento do fluxo de pessoas frequentando o espaço após a inauguração da Casa de Praia Zezinho Corrêa. O projeto foi cuidadosamente planejado para proporcionar maior conforto e iluminação, valorizando a beleza da arborização do local. Os postes têm 14 metros de altura e 200 de diâmetro.

Antes da instalação, foram realizados testes de luminescência e análises de viabilidade no espaço. Os postes estão sendo posicionados no canteiro central entre as duas rotatórias da avenida Coronel Teixeira, na Ponta Negra.

A concessionária Manausluz é responsável pela instalação, utilizando 87 luminárias Unicoba LED e aproximadamente 1.000 metros de cabo quadruplex 3X10. A previsão é que os trabalhos sejam concluídos até a próxima sexta-feira, 28.

Uma característica moderna das novas luminárias é a presença de fotosensores, que permitem o uso sustentável da energia. Esses sensores acionam automaticamente a iluminação ao escurecer e reduzir a claridade, contribuindo para a eficiência energética do sistema.

Com essa iniciativa, a Prefeitura de Manaus busca tornar o complexo turístico Ponta Negra ainda mais agradável e seguro para todos os seus frequentadores, reforçando o compromisso com o bem-estar da população.