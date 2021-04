Motoristas são detidos durante racha em avenida de Manaus

Manaus/AM - Dois motoristas que praticavam racha na avenida Noel Nutels, na Cidade Nova, zona Norte de Manaus, foram detidos na noite de terça-feira (27), por agentes do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM). Os veículos usados por eles foram removidos, e os condutores, encaminhados para o 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).



O flagrante aconteceu durante uma blitz realizada pelo Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot), do Detran-AM, em apoio à Operação Pela Vida, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).



Os motoristas não avistaram os batedores do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPTran) estacionados em pontos estratégicos da avenida. Eles foram acompanhados e detidos pelos agentes do Detran-AM ao chegarem ao local da blitz.



Os dois motoristas infringiram o artigo 173 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e foram encaminhados para o 6º DIP para os procedimentos cabíveis.



O artigo 173 do CTB define a conduta como infração gravíssima e estabelece, como punição para os condutores flagrados na prática ilegal, a perda de sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), suspensão da CNH por um ano e aplicação de multa no valor de R$ 2.934,70.



Mais remoções

Além do flagrante dos motoristas realizando racha, a fiscalização do Detran-AM autuou outros 73 condutores que conduziam seus veículos de forma irregular.



Ao todo, dez veículos fora removidos, entre eles os dois que faziam racha. Dessa vez, os agentes não flagraram nenhum condutor sob o efeito de bebida alcóolica.