Sesc oferece vagas gratuitas para ‘Esporte ao Alcance de Todos’ em Manaus

Manaus/Am - O Programa de Comprometimento e Gratuidade do Sesc AM oferece a crianças e jovens, 180 vagas em atividades esportivas pelo projeto “Esporte ao Alcance de Todos”, que visa ao desenvolvimento físico-esportivo de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, através da iniciação nas modalidades: vôlei, futsal, handebol, basquete, queimada e atletismo.



As inscrições estão abertas até o dia 7 de maio e podem ser feitas no Sesc Comunidade I (rua 15 de agosto, 538, Jorge Teixeira), das 8h30 às 11h30 e no Sesc Comunidade II (rua Juca, 547, João Paulo), das 13h às 16h. Para se inscrever, o responsável legal pelo candidato deve apresentar o formulário de autodeclaração e o comprovante de renda familiar, RG e CPF (responsável e candidato), declaração escolar e comprovante de residência.



As vagas são destinadas, preferencialmente, a filhos de comerciários e a estudantes da rede pública de ensino, que possuam renda familiar mensal no valor máximo de três salários mínimos. Os interessados devem possuir faixa etária de 5 a 17 anos.



O coordenador de esporte e recreação do Sesc AM, Kilson Costa, explica que o projeto possui a proposta de democratizar o acesso à prática esportiva. "O 'Esporte ao Alcance de Todos' propicia a inclusão social, pois ocupa o tempo ocioso de crianças e adolescentes em situação de risco social, trazendo inúmeros benefícios além do mental e físico. Permite o aprendizado de moralidade, cidadania, disciplina, educação e saúde", enfatiza.