Motorista fica ferido durante acidente violento na Avenida do Turismo

O Corpo de Bombeiros disse que recebeu a informação de que havia uma vítima presa nas ferragens de um carro na avenida, mas ao chegar ao local, os militares perceberam que o homem já tinha conseguido sair do veículo, e os profissionais de saúde do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já estavam prestando os primeiros socorros.

Manaus/AM - Um motorista que não teve a identidade revelada ficou ferido após o carro que ele conduzia capotar violentamente na avenida do Turismo, do bairro do Tarumã, na Zona Oeste de Manaus. O acidente aconteceu na noite desta sexta-feira (12).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.