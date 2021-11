Carro é destruído pelo fogo após motorista perder o controle em Manaus

Manaus/AM- Um carro modelo Gol foi destruído pelo fogo na noite desta sexta-feira (12), após o motorista perder o controle na estrada da Vivenda Verde, no bairro Tarumã, zona Oeste de Manaus.



O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), atendeu a ocorrência para conter as chamas, mas o carro foi totalmente destruído pelo fogo. De acordo com informações, há marcas de frenagem na pista, o que indica que o motorista derrapou na via.



O fogo teria iniciado após uma possível explosão no motor, que rapidamente tomou conta do carro. O condutor do veículo teve ferimentos leves e teria pedido ajuda a outros motoristas que passavam na via. Ele não foi localizado pelo corpo de bombeiros no momento da ocorrência.