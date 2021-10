Motorista diz que engenheiro parecia estar dormindo ao volante durante acidente em Manaus

Manaus/AM - O acidente que matou na manhã desta sexta-feira (29), o engenheiro civil Huaderson Batista dos Santos, 29, pode ter sido causado porque o homem cochilou ao volante.

Segundo o subtenente Genival, da 25° Cicom, o motorista do caminhão envolvido na tragédia, contou que trafegava no sentido Puraquequara e Huaderson ia no sentido Bola do Armando Mendes.

De repente, o caminhoneiro percebeu que o carro do engenheiro estava entrando na contramão e desconfiou que o motorista havia dormido. Ele tentou parar, mas não conseguiu evitar o acidente.

De acordo com tenente Thomas do Corpo de Bombeiros, após o choque, Batista ficou preso no veículo pelas pernas: “Tinha muita dificuldade, a parte das ferragens estava sobre as pernas dele, nós tivemos que fazer o acesso para poder liberar o corpo. A gente espera que a família seja consolada nesse momento por amigos, porque é uma perda difícil”.