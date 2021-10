Feira de Agronegócios da Nilton Lins terá exposições e leilões de animais

Manaus/AM - Principal evento do setor primário do Amazonas, a V Feira de Agronegócios da Universidade Nilton Lins, que acontece entre os dias 10 a 14 de novembro, no campus da instituição no bairro Parque das Laranjeiras, em Manaus, tem como um dos destaques de sua programação as exposições, leilões, concursos e apresentações de pesquisas relacionadas a criação de animais no Amazonas.

Logo no primeiro dia do evento, que tem entrada gratuita, os visitantes poderão participar da terceira edição do Shopping de Animais e Embriões GIR Leiteiro e Girolando e da palestra “Melhoramento Genético Realizado em Campo”, a partir das 8h. No mesmo dia também acontecem as palestras “Peixes ornamentais - Produção de Ciclídeos Amazônicos” (14h), Meliponicultura/Criação de Abelhas Sem Ferrão (15h) e Avicultura (17h).

De acordo com o professor de Medicina Veterinária da Universidade e responsável técnico da Feira, Alberto Holanda, cerca de 500 animais selecionados, entre bovinos, caprinos, equinos, aves e suínos, entre outras espécies, estarão participando das exposições que tem o acompanhamento técnico da Associação Brasileira de Criadores (ABC).

Além dos grandes animais, as crianças poderão conhecer a “Fazendinha”, um espaço exclusivo e aberto todos os dias a partir das 17h, onde irão interagir e conhecer mais de perto os hábitos e costumes dos animais sob a supervisão de profissionais da área.

Concursos

Outra novidade que será lançada durante a Feira de Agronegócios da Universidade Nilton Lins é a realização (no dia 12, às 15h) do primeiro concurso de Doce de Leite, voltado para produtores rurais e também para empreendedores de todo o estado.

Na mesma data e horário acontece o III Concurso de Queijo Coalho. “Além de ampliar as atrações, a proposta é incentivar os produtores rurais e todas as pessoas que sabem fazer doce de leite ou queijo a participarem e divulgarem seu trabalho que será julgado por uma comissão de técnicos e profissionais do setor”, explicou o coordenador.

Durante todos os dias do evento será realizado ainda o Concurso Leiteiro, que em sua quinta edição irá premiar os criadores amazonenses dos animais que apresentarem a melhor produção durante a Feira. A ordenha será realizada duas vezes ao dia e vence aquele que apresentar os melhores resultados.

Nos dias 12 e 13, acontecem ainda os leilões de animais selecionados destinados a melhoria e aperfeiçoamento genético dos produtores locais.

Segurança

A V Feira de Agronegócios da Universidade Nilton Lins tem uma extensa programação cultural e acadêmica voltada para profissionais e empreendedores do Amazonas.

Com entrada gratuita, os visitantes terão que apresentar a carteira de vacinação atualizada na entrada, além de respeitar o distanciamento e o uso obrigatório de máscaras. Totens com álcool em gel também estarão disponíveis em todo o espaço e nos stands dos expositores.

“A feira está de volta de forma presencial, com força total e irá funcionar de 17h até meia noite, em um espaço aberto e amplo para negócios e para a família, com estacionamento, segurança e respeitando os protocolos sanitários estabelecidos pelos órgãos de fiscalização e combate a Covid-19”, destacou a coordenadora-geral do evento, Janaína Braga.