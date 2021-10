Engenheiro morto em acidente trabalhava como motorista de app para sustentar os filhos em Manaus

Rocha foi um dos primeiros a chegar no local do acidente e ajudou a identificar o corpo do amigo. Posteriormente, a esposa e outros familiares estiveram na cena da tragédia.

Ryan era amigo de longas datas do engenheiro e conta que Huaderson e o pai dele costumavam participar de pescarias juntos: “Ele tem um amigo no Puraquequara que tem uma casa na beira e ele e meu pai sempre iam lá pescar”.

Huarderson estava trabalhando no momento em que colidiu com um caminhão na avenida Oitis. Segundo o amigo, Ryan Rocha, o bico de motorista de app, era o que garantia o sustento da família: “Eu creio que agora ele estava rodando para levar o pão de cada dia para os filhos dele. Ele tem três filhinhos pequenos e era um cara muito batalhador”.

