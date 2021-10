Motociclista fica gravemente ferido ao bater em caminhão durante temporal em Manaus

O homem foi socorrido e encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, mas o estado de saúde dele não foi divulgado. As causas do acidente devem ser apuradas pela polícia.

Segundo informações preliminares, a vítima foi arremessada a alguns metros na pista após bater na lateral de um caminhão contêiner. Com o impacto do acidente, a moto foi parar debaixo do veículo e ficou completamente destruída. Os moradores da área utilizaram guarda-chuva para tentar proteger a vítima da forte chuva enquanto aguardavam a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

