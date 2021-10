Obra emergencial bloqueia avenida e causa transtornos no trânsito em Manaus

Manaus/AM - Um trecho da avenida Efigênio Salles está interditado por conta de uma obra emergencial que é realizada na manhã desta terça-feira (26).

O bloqueio acontece nas proximidades do Tribunal de Contas do Estado (TCE), mas no sentido oposto, sentido Coroado.

Por conta dos trabalhos, os veículos estão sendo desviados para a avenida Via Láctea. O trânsito no local está sendo orientado por agentes de trânsito do IMMU.