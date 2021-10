Maternidade de Manaus convoca doadoras para reposição de estoque de leite humano

Manaus/AM - A Maternidade Municipal Moura Tapajóz (MMT) está com o estoque de leite humano baixo e precisa de doações. Para facilitar a coleta, a unidade de saúde disponibiliza o número (92) 99240-8080, pelo qual as mulheres com excedente de leite materno, inclusive as que não tiveram seus filhos na MMT, podem agendar a coleta domiciliar.

A coleta é feita pela equipe da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), que no período de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, se desloca até as casas das doadoras. A equipe é composta por um técnico de enfermagem, um motorista e dispõe também de um veículo, utilizado para a coleta de leite no domicílio.

A enfermeira Lilian Regina Aguiar de Carvalho, responsável pelo Posto de Coleta de Leite Humano da MMT, reforça que a doação de leite é um ato de apoio e amor às crianças que precisam do alimento.

“Nós agradecemos muito às mulheres que fazem doação de leite, um alimento fundamental que protege as crianças de uma série de problemas. Esse apoio é muito importante principalmente para resguardar a vida das crianças prematuras, que apresentam uma série de fragilidades que podem ser revertidas com o consumo do leite materno. Por isso nós fazemos esse apelo para que as mães se sensibilizem”, afirma.

Na Maternidade Moura Tapajóz, o posto de Coleta de Leite Humano, chamado de “Cantinho da Amamentação”, funciona como suporte para as puérperas e mulheres que estão amamentando naquela unidade.

Lílian explica que o leite doado é destinado à alimentação dos recém-nascidos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e na Unidade de Cuidados Intermediários (UCI) da maternidade.