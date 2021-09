Motociclista fica ferido ao ser atropelado por caminhão em Manaus

Manaus/AM - Um motociclista ficou ferido ao ser atropelado por um caminhão, na tarde desta quinta-feira (9), na avenida Cosme Ferreira, na Zona Leste.

O veículo ficou preso debaixo do caminhão após o acidente. A colisão entre os veículos ocorreu na saída do Conjunto Tiradentes e o cuidado no trecho deve ser redobrado.

O Samu foi acionado e está no local prestando socorro ao homem. O condutor do veículo pesado também permanece na via e deve prestar esclarecimentos.