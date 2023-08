Motociclista e garupa são quase esmagados por ônibus em Manaus; vídeo

Motociclista e garupa são quase esmagados por ônibus em Manaus pic.twitter.com/wl5CxOXfvp — Portal do Holanda (@portaldoholanda) August 24, 2023

Manaus/AM - Um casal, que estava em uma moto, quase foram esmagados por um ônibus do transporte público após baterem no veículo, nesta quarta-feira (23), no bairro Petrópolis, zona sul de Manaus.

As imagens de uma câmera de vigilância registraram o momento do acidente. Na ocasião, o motociclista não consegue freiar e quase vai parar debaixo do ônibus ao bater na lateral do veículo que estava fazendo uma curva.

O casal foi socorrido, mas não há detalhes sobre o estado de saúde deles.