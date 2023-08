Manaus/AM - Duas avenidas de Manaus serão interditadas para obras neste final de semana, nas zonas centro-sul e zona norte.

Segundo a prefeitura, a avenida Ephigênio Salles terá a interdição com o objetivo de levantar vigas para a construção de uma passarela. A interdição começará às 22h da sexta-feira (25), e se estenderá até as 4h de segunda-feira (28). Nos dias 25, 26 e 27, a interdição será parcial, enquanto no dia 28 haverá fechamento total da via, da 0h às 4h.

A avenida Governador José Lindoso será interditada a partir das 6h até as 12h, deste domingo, 27/8, no sentido Centro/bairro, no trecho entre a rua Bacabal (após a igreja Adventista) até o cruzamento com a rua Fênis (Baixada Fluminense), no bairro Cidade Nova, zona Norte da cidade. O fechamento nesse trecho da via é necessário para as equipes da Seinfra realizarem a demolição de residências que apresentam risco de desabamento.

Com informações da assessoria.