Motociclista é arrastada por caminhão ao sair de academia em Manaus

Manaus/AM - Uma mulher identificada como Itajara de Souza Pantoja, de 26 anos, morreu durante um grave acidente, quando retornava de uma academia na tarde desta quarta-feira (14), na rua Bom Jesus, esquina com Rua das Palmeiras, do bairro do Zumbi, na Zona Leste de Manaus.

Foto: Caio Guarlotte

Segundo informações do delegado Gerson Oliveira, a mulher estava acompanhada com outra pessoa em uma motocicleta e pararam em um cruzamento. Ao ver que um caminhão estava trafegando em alta velocidade, a mulher que estava na garupa da moto pulou e a condutora parou, mas acabou sendo arrastada pela roda traseira do caminhão e morreu no local.

O motorista, ao ver a mulher arremessada no chão, fugiu, mas foi capturado e detido. Ele deve responder por homicídio culposo.