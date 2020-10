Tribunal de Justiça do Amazonas convoca mais de 30 estagiários

Manaus/AM - A Escola de Aperfeiçoamento do Servidor do Tribunal de Justiça do Amazonas (Eastjam) divulgou nesta quarta-feira (14) o edital n.º 10/2020, de convocação para admissão e capacitação dos candidatos aprovados na seleção pública para estágio em Direito. A seleção foi realizada no segundo semestre de 2019 e os estagiários convocados integram o cadastro reserva do certame.

Segundo o edital, os candidatos classificados da 421.ª até a 455.ª colocação, que não concluíram o Curso de Formação Inicial para Estagiários, poderão finalizá-lo no período de 13 a 15 de outubro, no Ambiente Virtual de Aprendizagem da Escola de Aperfeiçoamento do Servidor, em horário livre.

A diretora da Eastjam, Wiulla Garcia, destaca que todos os procedimentos de admissão serão realizados de forma remota (via e-mail), em razão das medidas de enfrentamento à covid-19.

Os documentos necessário para admissão constam no edital e deverão ser encaminhados para a Escola de Aperfeiçoamento do Servidor, no período de 15 a 19 de outubro de 2020, para o e-mail [email protected], seguindo as orientações de descrever no campo assunto: a classificação e o nome completo do candidato, bem como o texto "Admissão Direito 2020". No corpo do e-mail, é preciso informar o nome completo do candidato e a área de afinidade em que gostaria de estagiar (cível, criminal, juizado especial cível, juizado especial criminal e varas especializadas).