Procon apreende 15 Kg de sabonetes vencidos em supermercado de Manaus

Manaus/AM - O Instituto Estadual de Defesa do Consumidor (Procon-AM) apreendeu na manhã desta quarta-feira (14), mais de 15 Kg de sabonetes de barra com validade vencida em um supermercado localizado no conjunto Oswaldo Frota, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

Outros produtos de limpeza e do gênero alimentício também foram apreendidos, totalizando 15,682 Kg. Por conta das datas de validade expiradas, os itens foram descartados. O estabelecimento foi autuado.

Os atendimentos presenciais na sede do Procon-AM ocorrem de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h. Após esse horário (até as 17h), apenas mediante agendamento pelo (92) 3215-4009. Os consumidores podem abrir reclamação também pelos números 0800 092 1512, (92) 3215-4012, 3215-4015 e pelos e-mails [email protected] e [email protected]