Morre homem que estava internado após grave acidente em Manaus

Manaus/AM - Morreu, na noite desta quarta-feira (25), o homem, ainda não identificado, que estava internado após sofrer grave acidente de trânsito, no dia 15 deste mês, na avenida Nathan Xavier de Albuquerque, bairro Novo Aleixo, zona Norte. Ele dirigia um carro modelo Renault Logan, e estava com a esposa e as filhas gêmeas de apenas 7 anos.

