Homem morto em grave acidente era servidor do CPRM, em Manaus

"O Serviço Geológico do Brasil - SGB/CPRM, Superintendência Regional de Manaus/Sureg-MA está em luto. Que Deus receba este pai, este filho, este colega, este amigo e este cidadão, o qual deixa saudades e ótimas lembranças na memória de todos que com ele de alguma forma conviveram", lamentou o Superintendente Regional, Marcelo Batista Motta.

Manaus/AM - Rosinaldo Junior Almeida dos Santos, de 35 anos, era servidor público do Serviço Geológico do Brasil (CPRM) lotado na Superintendência Regional de Manaus (Sureg/MA). Ele morreu na noite desta quarta-feira (25) após sofrer um grave acidente de trânsito no último dia 15 e ficar 10 dias internado no Hospital e Pronto Socorro João Lúcio.

