Contribuintes ganham prêmios do segundo sorteio do ‘IPTU Premiado’ em Manaus

Manaus/AM - Mais 17 contribuintes do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) foram premiados no segundo sorteio da campanha 'IPTU Premiado', da Prefeitura de Manaus. Os contemplados foram sorteados no fim do mês de abril e, nesta quarta-feira (25), receberam seus cheques simbólicos em cerimônia realizada no auditório da central Manaus Atende, no Centro.

A maior premiação, R$ 20 mil, foi entregue à moradora do bairro Santa Luzia, zona Sul, Regina Pereira Coelho. A contribuinte contou que pagou sua cota única ainda em março deste ano e estava torcendo para ser a felizarda em um dos sorteios.

O morador do bairro Flores, zona Centro-Sul, Talismã de Andriola Cabal, também participou da cerimônia de premiação e recebeu seu cheque simbólico no valor de R$ 10 mil. “Parabéns à Prefeitura de Manaus, que criou a campanha e premia os contribuintes em dia com as suas obrigações. Eu sou a prova de que a campanha é séria e contribui com a melhoria da cidade”, destacou Talismã.

A lista completa com os nomes dos felizardos desse segundo sorteio da campanha IPTU Premiado pode ser conferida na edição nº 5.336 do Diário Oficial do Município (DOM), publicada no dia 5 deste mês.

Campanha

O subsecretário de Gestão da Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef), Alain Costa, que realizou a entrega dos prêmios em nome do secretário da Semef, Clécio Costa, ressaltou que a campanha dará prosseguimento aos sorteios e, até o fim do ano, haverá premiações que somam R$ 85 mil em dinheiro, todos os meses. Em dezembro, o sorteio especial incluirá uma premiação de R$ 100 mil e outras de R$ 50 mil. Concorrerão todos os contribuintes quites com as suas parcelas do IPTU.

“Nosso objetivo é incentivar o cidadão a estar com o seu tributo em dia e assim contribuir com as ações da prefeitura. O IPTU é um tributo com grande importância, pois os recursos são diretamente aplicados em nossa cidade. Todas as obras e ações de saúde, educação e lazer são realizadas graças à receita dos tributos”, observou.

Mais detalhes sobre a campanha, assim como o cronograma de sorteios e premiações, poderão ser consultadas na página eletrônica: http://iptupremiado.manaus.am.gov.br.