Morador de rua fica ferido ao tentar agredir clientes de posto de combustíveis em Manaus

Manaus/AM - Um morador de rua, não identificado, ficou ferido ao tentar agredir clientes em um posto de combustíveis, na noite desta quinta-feira (23), na avenida alameda Cosme Ferreira, bairro Coroado, zona leste de Manaus. Segundo informações, o homem estaria bêbado e teria pegado uma garrafa para agredir clientes que se negavam a dar dinheiro para ele. No entanto, acabou se ferindo com o objeto. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e o levou para receber atendimento médico em uma unidade hospitalar.

