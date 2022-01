Ministro da Saúde visita posto da vacinação e Centro de testagem da Covid em Manaus

“Saio daqui ainda mais confiante de que nós podemos confiar na população do Amazonas, em Manaus, e em todos os estados da região Norte para avançarmos ainda mais nessa campanha de vacinação, que já é uma das maiores contra a Covid-19 no mundo”, frisou o ministro.

A iniciativa visa promover a vacinação e a testagem em larga escala, como parte da estratégia de combate à doença. Enquanto o ministro Queiroga, participou da mobilização em Manaus, outros secretários da pasta estiveram nas capitais do Acre, do Amapá, do Pará, de Rondônia, de Roraima e do Tocantins.

Na visita o ministro visitou o posto de vacina no Sambódromo, o Centro de Testagem no Centro de Convenções Vasco Vasques, na zona centro-sul de Manaus, e que tem capacidade para atender 10 mil pessoas por dia.

