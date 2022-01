Deputado diz que CICOMS da Polícia Militar vão acabar em Manaus

Manaus/AM - Com a justificativa da falta de efetivo e de projetos para a Polícia Militar do Amazonas, o deputado estadual Dermilson Chagas afirmou neste sábado (22) que as Companhias Interativas Comunitárias (Cicoms), que fazem o policiamento ostensivo em Manaus, irão acabar.

Deputado diz que Cicom's, da Polícia Militar, vão acabar no Amazonas pic.twitter.com/svvgVC90EQ — Portal do Holanda (@portaldoholanda) January 22, 2022

O parlamentou mencionou sobe o efetivo policial está reduzido nas ruas, e que com o avanço da criminalidade, o Estado tem recuado.

"O Estado a mercê da criminalidade. Sem projetos e nem programas para reprimir de forma inteligente o crime, o governador Wilson Lima, de forma irracional, resolve acabar com as CICOMs, deixando grande parte dos bairros, ruas e vielas livres para as ações criminosas", escreveu.