Mesmo sob protestos, Bolsonaro recebe título de cidadão amazonense

Bolsonaro recebeu o título das mãos do governador do estado, Wilson Lima. “Esse título é muito bem-vindo. É um reconhecimento da parceria entre o governo federal e o estado do Amazonas.Estou muito orgulhoso do mesmo até pelo momento que atravessa o Brasil e pelo momento que passou o nosso estado", disse o presidente.

Manaus/AM - Mesmo sob protestos e críticas, o presidente Jair Bolsonaro foi consagrado com o título de cidadão amazonense, nesta sexta-feira (23), durante um evento no Centro de Convenções Vasco Vasques.

