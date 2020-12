Menezes cobra David Almeida sobre decreto de Wilson: ‘principal apoiador'

O ex-superintendente da Suframa, Coronel Menezes, cobrou o prefeito eleito de Manaus, David Almeida, para que se posicione sobre o decreto que fecha serviços não essenciais no Amazonas.

Coronel Menezes cobra David Almeida sobre decreto de Wilson Lima: ‘principal apoiador’ pic.twitter.com/PIDSvjHVOR — Portal do Holanda (@portaldoholanda) December 26, 2020

“Eu queria saber com relação a esse decreto que o governador Wilson Lima fez, que prejudica imensamente o comércio da nossa cidade, qual o posicionamento do futuro prefeito? O que ele vai dizer para a população com relação a esse decreto? Será que agora ele vai se posicionar a favor ou contra e mostra realmente quem o apoiou e quem foi seu principal apoiador nessa eleição?”, questionou.

Menezes se candidatou para prefeito de Manaus na última eleição.