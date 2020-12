Amazonprev suspende atendimento presencial para aposentados e pensionistas

Manaus/AM - Em razão das medidas restritivas anunciadas pelo Governo do Estado para tentar frear o avanço da Covid-19 no Amazonas, a Fundação Amazonprev vai suspender o atendimento presencial na sede da instituição no próximo dia 30 de dezembro. O retorno das atividades está previsto após o dia 10 de janeiro de 2021 ou conforme novo decreto governamental.

Apenas os serviços já agendados por aposentados e pensionistas por meio do call center para os dias 28, 29 e 30 de dezembro serão atendidos. Os pedidos exclusivamente de pensão devem ser encaminhados ao endereço eletrônico: [email protected]

“Essa decisão segue o alinhamento de ações a serem adotadas para a prevenção ao coronavírus, conforme decreto estadual", justifica o presidente da Amazonprev, André Luiz Zogahib.

Ainda conforme o gestor, as medidas foram adotadas para proteger a saúde do público da instituição, que é formado majoritariamente por pessoas idosas. “Vale ressaltar que a ‘prova de vida’ permanece suspensa até nova determinação do governo”, esclarece.

Para dúvidas e informações estão disponíveis o número (92) 3627-3424, o e-mail [email protected] e o Fale Conosco, no site www.amazonprev.am.gov.br, por meio do qual também é possível acessar o “Portal do Segurado”. Lá, mediante login e senha, é possível imprimir o contracheque, além de consultar outros serviços disponíveis.

“Isso permite aos beneficiários o acesso rápido às suas informações previdenciárias e evita que esse aposentado ou pensionista tenha que vir até a sede da instituição”, pontua Zogahib.