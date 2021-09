Médico que atuou em Manaus é preso por fazer abortos ilegalmente

O casal cobrava R$ 5 mil pelo procedimento e usava remédios vencidos, segundo investigações. Na ação, a Polícia Civil do Rio de Janeiro encontrou uma paciente no local e a encaminhou para o hospital.

O médico Antônio Lopes e a esposa Maristela Lopes da Silva foram presos em flagrante por atuarem em uma clinica de aborto clandestina. A prisão ocorreu no último sábado (4), na zona Oeste do Rio de Janeiro.

