Manauscult lança edital para credenciar avaliadores de projetos culturais

Manaus/AM - A Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) está com inscrições abertas para o edital de seleção de avaliadores de projetos culturais até o dia 02 de setembro. Os avaliadores desenvolverão atividade de análise, emissão de parecer técnico e atribuição de nota para os projetos/propostas culturais, nos segmentos artísticos: artes visuais, audiovisual, circo, dança, literatura, música, manifestações culturais e hip-hop.

O edital n° 006/2022 pode ser conferido na edição 5.387, caderno de número 1, do Diário Oficial do Município (DOM), e também pode ser consultado, na íntegra, com os anexos, na aba “editais”, no site da Manauscult, no endereço eletrônico: manauscult.manaus.am.gov.br.

Para exercerem o serviço de análise e julgamento presenciais e/ou virtuais de projetos, propostas e/ou produtos artísticos e culturais, os interessados no edital de avaliadores devem possuir os seguintes critérios: ser pessoas físicas, podem ser residentes e domiciliadas em todo o território nacional, além de qualificação específica e experiência exigida.

Os avaliadores selecionados no edital irão realizar, em sistema de revezamento, a prestação de serviço de avaliador de projetos/propostas culturais dos editais a serem realizados pela Manauscult, durante o período de vigência do edital.

Cada candidato poderá se inscrever em até 3 áreas de atuação, dentre as 9 áreas descritas no edital, devendo comprovar experiência profissional nas escolhidas e indicar a principal de atuação.

Resultado

O resultado preliminar será divulgado no site da Manauscult (manauscult.manaus.am.gov.br), mediante lista dos(as) candidatos(as) selecionados(as), dispostos por área cultural de interesse. Após a publicação do resultado preliminar, caberá pedido de recurso no prazo de até 5 dias úteis, a contar do dia seguinte à publicação do resultado. O pedido de recurso deverá conter, obrigatoriamente, justificativa e ser encaminhado exclusivamente para o e-mail: [email protected]