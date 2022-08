Homem tem ataque de fúria e destrói janelas de micro-ônibus em Manaus

Não há informações, até o momento, sobre passageiros feridos com a ação. O caso foi registrado no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Segundo relato do motorista do micro-ônibus, ele estava dirigindo quando o veículo arrastou um fio elétrico de energia da casa do suspeito. Ao ver a cena, o homem ficou enfurecido, buscou uma barra de ferro e, em seguida, saiu quebrando todas as janelas do coletivo.

Manaus/AM - Um homem, não identificado, teve um ataque de fúria e usou uma barra de ferro para destruir as janelas de um micro-ônibus. O caso ocorreu, nesta segunda-feira (15), no bairro Manoa, zona Norte de Manaus.

