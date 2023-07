Manaus terá 74 pontos de vacinação contra Covid-19 nesta semana

Manaus/AM - Manaus continua intensificando a campanha de vacinação contra a Covid-19, disponibilizando 74 pontos de imunização ao longo desta semana. Esses locais, distribuídos em todas as regiões da cidade, funcionam tanto em horário regular, das 8h às 17h, como em horário ampliado, das 8h às 20h, para garantir maior acessibilidade à população.

Os endereços e horários de funcionamento dos pontos de vacinação podem ser consultados no site da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) ou por meio das redes sociais do órgão, semsa.manaus.am.gov.br ou no link bit.ly/localvacinacovid19.

A secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, faz um apelo para que as pessoas mantenham seus esquemas vacinais atualizados, pois é fundamental para a proteção individual e coletiva contra a Covid-19. A vacinação é a principal arma no enfrentamento da doença e reduz o risco de casos graves e óbitos.

Para receber a vacina, é necessário apresentar documento oficial de identificação com foto, CPF ou cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e cartão de vacinação. Além disso, a população pode verificar sua situação vacinal por meio da plataforma Imuniza Manaus, inserindo o número do CPF e consultando as doses recebidas.

Com essa iniciativa de ampliação dos pontos de vacinação, Manaus busca alcançar um maior número de pessoas e acelerar o processo de imunização, contribuindo para o controle da pandemia e a proteção da saúde de todos os cidadãos. É importante que a população se informe e aproveite essa oportunidade para se vacinar e se proteger.