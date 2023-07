Festival de Férias abre inscrições para atividades e passeios em Manaus

Manaus/AM- O Festival de Férias, organizado Secretaria de Cultura e Economia Criativa, está com inscrições abertas para atividades nos espaços culturais, passeios e oficinas socioambientais. O festival oferece uma programação diversificada durante o recesso escolar, voltada para crianças de 3 a 12 anos.

Entre esta segunda-feira (10) e quarta-feira (12), estão abertas as inscrições para o passeio pelo centro histórico e espaços educativos no Amazonbus, das 9h às 12h. O roteiro inclui visitas ao Bosque da Ciência no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), localizado no Aleixo, e à Estação Fonte do Saber, na sede da Águas de Manaus.

O projeto prevê ainda 65 vagas para um passeio na quarta-feira (12), das 8h30 às 12h, com partida e retorno na Avenida Eduardo Ribeiro, próximo ao Teatro Amazonas.

No mesmo dia, a partir das 9h, serão abertas vagas no Portal da Cultura para oficinas que acontecerão no sábado (15), das 14h às 18h, no Parque Cidade da Criança, localizado no bairro Aleixo, zona centro-sul.

As crianças poderão assistir à peça teatral "Lá vem o teatro", do Barquinho Infância, além de participar de atividades recreativas, construção de foguetes com garrafas PET e atividades de reciclagem.

Segundo o secretário de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz, a programação do festival foi elaborada com o objetivo de incentivar a visitação aos espaços culturais e proporcionar lazer para toda a família durante as férias. Todas as atividades são gratuitas e contarão com monitores culturais que acompanham os participantes.

O Festival de Férias terá duração até o dia 29 de julho, e cada semana abrirá novas vagas para outros roteiros culturais.