Sine Manaus disponibiliza 66 vagas de emprego para esta segunda; confira

Manaus/AM - Pessoas atualmente fora do mercado e que buscam uma chance de um emprego novo terão disponível nesta segunda-feira (10) 66 vagas de emprego ofertadas pelo Sine Manaus. As vagas são para diversas áreas. O Sine funciona das 8h às 16h e está localizado na Avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro-Sul e no Shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Cidade de Deus, zona Leste.

O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site e para concorrer às vagas, deve acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Para participar da pré-seleção e concorrer a uma das vagas disponíveis, ou receber orientação de cadastro, Carteira de Trabalho Digital e seguro-desemprego, os candidatos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus.

Documentos necessários:

Os interessados devem estar munidos do comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais.

Confira as vagas:

1 vaga – Gerente Comercial

Escolaridade – ensino superior completo em administração ou marketing;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade;

Atividades – desenvolver estratégias de lojas, para aumentar a quantidade de clientes, expandir o tráfego e otimizar a rentabilidade; atingir os objetivos de venda, treinando, motivando, orientando e dando feedback para o pessoal de vendas.

Disponível até 10/07/2023 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Fiscal de Atividades Urbanas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego;

Atividades – realizar vendas diretas, cadastrar e repassar orientações aos clientes, realizar verificações de setores, garantindo a imputação de todo e qualquer veículo no sistema rotativo.

Disponível até 10/07/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – limpar ambientes internos e externos, executando limpeza úmida e limpeza seca; limpar e conservar banheiros e demais ambientes de higiene pessoal; realizar coleta de lixo comum e reciclável; limpar portas e janelas de vidro, paredes e teto; cuidar dos vasos de plantas internas; varrer ambientes externos, coletando folhas secas e buscando contribuir para manter o ambiente agradável; limpar cozinhas, área de serviço, garagens, pátios, assoalhos, móveis, carpetes e tapetes; abastecer os ambientes com materiais; realizar outras tarefas relacionadas à área.

Disponível até 10/07/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Agente de Portaria ou Vigilante

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de Agente de Portaria ou Vigilante atualizado;

Atividades – fiscalizar a entrada e saída de pessoas, observando o movimento no saguão da portaria principal, elevadores, pátios, corredores do prédio e garagens, procurando identificá-las, para vedar a entrada de pessoas suspeitas, ou encaminhá-las ao destino solicitado; encarregar-se da correspondência em geral e de encomendas de pequeno porte enviadas aos ocupantes do edifício, recebendo e encaminhando aos destinatários; acender e apagar as luzes das partes comuns do edifício, observando os horários e necessidades; auxiliar no serviço de segurança interna do edifício; operar a mesa de interfones e fiscalizar seu uso; desempenhar outras atribuições pertinentes ao cargo.

Disponível até 10/07/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Compras

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar nos processos de compras de materiais para a empresa; emitir pedidos e notas fiscais; realizar cotação e acompanhar os prazos de entrega, a qualidade dos produtos e operações de follow-up junto aos fornecedores.

Disponível até 10/07/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A” dentro do prazo de validade e veículo próprio;

Atividades – atender clientes, identificar necessidades e fornecer informações referentes ao veículo; realizar o fechamento da venda e acompanhar as práticas comerciais da concorrência, a fim de identificar oportunidades de novos negócios.

Disponível até 10/07/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Chapeiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – responsável por preparar comidas em lanchonetes, padarias e restaurantes, realizando produção e fritura de alimentos como carnes, frangos, peixes e sanduíches, utilizando chapas metálicas de cozinha, churrasqueiras e grelhas.

Disponível até 10/07/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – limpar ambientes internos e externos, executando limpeza úmida e limpeza seca; limpar e conservar banheiros e demais ambientes de higiene pessoal; realizar coleta de lixo comum e reciclável; limpar portas e janelas de vidro, paredes e teto; cuidar dos vasos de plantas internas; varrer ambientes externos, coletando folhas secas e buscando contribuir para manter o ambiente agradável; limpar cozinhas, área de serviço, garagens, pátios, assoalhos, móveis, carpetes e tapetes; abastecer os ambientes com materiais; realizar outras tarefas relacionadas à área.

Disponível até 10/07/2023 ou encerramento da vaga.

Vagas no Comércio – 28

5 vagas – Supervisor de Loja

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – acompanhar rotinas de vendas, definir escalas e horários, organizar loja e conferir entrada e saída de mercadorias, com objetivo de cumprir as regras estabelecidas pela empresa; identificar a necessidade de programas de treinamento e participar no planejamento de estratégias de promoção e propaganda.

Disponível até 10/07/2023 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Consultor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – responsável pelas estratégias de vendas; entender as necessidades dos clientes e oferecer as melhores soluções, aumentando os resultados da equipe de vendas.

Disponível até 10/07/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar no preparo de refeições, sobremesas e lanches; manter a ordem e a limpeza da cozinha, realizando a coleta e a lavagem das bandejas e talheres.

Disponível até 10/07/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga - Assistente Administrativo – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Informática avançada;

Atividades – gerenciar documentos; realizar controles financeiros; suporte ao setor de recursos humanos; entre outras atividades.

Disponível até 10/07/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Açougueiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar atividades relacionadas ao recebimento de animais abatidos, sua desossa, preparação e conservação para a utilização; realizar desossa e limpeza de carnes vermelhas e brancas, cortes normais e especiais.

Disponível até 10/07/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Operador de Caixa

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir nas proximidades dos bairros Centro, Educandos, Japiim, Crespo ou São Lázaro (zona sul);

Atividades – realizar atendimento ao cliente; fazer abertura e fechamento de caixa, processar e receber pagamentos e emitir notas fiscais; ter conhecimento no Sistema Operacional WinThor será um diferencial.

Disponível até 10/07/2023 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – executar trabalhos de limpeza em geral em edifícios e outros locais, para manutenção das condições de higiene e conservação do ambiente, coletando o lixo.

Disponível até 10/07/2023 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Auxiliar de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ser comprometido, disciplinado, proativo, e saber trabalhar em equipe;

Atividades – executar serviços de manutenção preventiva e corretiva de rede hidráulica, hidro sanitário, pintura, carpintaria, marcenaria, serralheria e alvenaria; realizar atividades de auxiliar para os técnicos da empresa tomadora, na manutenção predial em geral; realizar reparos e cuidar da conservação e manutenção das dependências da empresa; realizar testes para identificar e localizar defeitos na instalação e no funcionamento dos equipamentos; desmontar, montar e fazer os ajustes necessários em ferramentas de trabalho; executar outras atividades inerentes à função.

Disponível até 10/07/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Operador de Máquinas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com costura e conhecimentos básicos, como saber identificar quebra de ponto e troca de linhas;

Atividades – fabricação de produtos no setor de costura (produção de fitas de tecido refletivo); cortar, montar e embalar produtos; realizar demais atividades inerentes à função.

Disponível até 10/07/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar atendimento a clientes, negociar preços, prazos, condições de pagamento e descontos das vendas; orientar sobre especificações de produtos e serviços; controlar os pedidos dos clientes, a qualidade dos produtos e prazo de entrega estabelecido.

Disponível até 10/07/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Produção de Padaria

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter curso de TBO e residir na zona Centro-Oeste de Manaus;

Atividades – auxiliar o padeiro no preparo de pães, salgados, massas para fabricação de pães e bolos; controlar a qualidade de alimentos.

Disponível até 10/07/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Atendente

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em atendimento e residir na zona Centro-Oeste de Manaus.;

Atividades – tirar dúvidas e atender solicitações de clientes, processar pagamentos, realizar ligações, verificar identificações e organizar documentos.

Disponível até 10/07/2023 ou encerramento da vaga.

Vagas na Indústria – 10

1 vaga – Marceneiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em corte de MDF, máquina seccionadora, plano de corte de projeto e montagem;

Atividades – confeccionar e reparar móveis e peças e dar-lhes o acabamento requerido, utilizando equipamento adequado e guiando-se por desenhos e especificações.

Disponível até 10/07/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Projetista de Móveis

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade para início imediato e experiência;

Atividades – desenvolver projetos de móveis, analisar medidas, definir matéria-prima e elaborar preço de venda do produto.

Disponível até 10/07/2023 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Auxiliar de Produção – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – separar, embalar, conferir peças e materiais; aplicar etiquetas, adesivos e lacres; montagem de relógios.

Disponível até 10/07/2023 ou encerramento da vaga.

4 vagas – Montador – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – efetuar montagem de equipamentos, de acordo com modelo, especificações, instruções e peças do conjunto a ser produzido; entre outras atividades correlatas.

Disponível até 10/07/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Operador de Extrusora

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em máquina de extrusão balão e disponibilidade de horário; residir no bairro Distrito Industrial I ou adjacências;

Atividades – realizar interfaces de turnos de trabalho; programar atividades de produção e monitorar funcionamento de equipamentos e sistemas; controlar parâmetros do processo produtivo, operar suas etapas e movimentar materiais e insumos; transformar polímeros em produtos intermediários ou finais e realizar manutenção de primeiro nível; trabalhar em conformidade com as normas e procedimentos técnicos de qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação ambiental.

Disponível até 10/07/2023 ou encerramento da vaga.

Vagas em Serviços – 15

1 vaga – Auxiliar de Jardinagem

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar o jardineiro em todas as funções, como plantar e conservar árvores, jardins, flores, arbustos e demais plantas, preparando terra, fazendo canteiros, plantando sementes e mudas, adubando e realizando demais cuidados necessários, auxiliando a podar, roçar, capinar, limpar e enxertar.

Disponível até 10/07/2023 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Auxiliar de Limpeza – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – limpar ambientes internos, externos, banheiros, cozinhas, área de serviço, pátio e demais ambientes escolares; executar coleta de lixo comum e reciclável; limpar portas e janelas de vidro; varrer ambientes externos, buscando contribuir para manter o ambiente escolar agradável; abastecer os ambientes com materiais; executar outras tarefas relacionadas à área.

Disponível até 10/07/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Controlador de Pragas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário e para viagens; ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A” ou “B” dentro do prazo de validade; não ter qualquer tipo de alergia à produtos químicos;

Atividades – responsável pela execução de serviços como desinsetização (dedetização), desratização, descupinização, manejo de pombos e morcegos e limpeza de caixa d'água.

Disponível até 10/07/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Oficial de Manutenção – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – limpar internos e externos, executando limpeza úmida e seca; limpar banheiros e demais ambientes de higiene pessoal; realizar coleta de lixo comum e reciclável; limpar portas e janelas de vidro, paredes e teto; cuidar dos vasos de plantas internas; varrer ambientes externos, coletando folhas secas; limpar cozinhas, área de serviço, garagens e pátios, assoalhos e móveis, carpetes e tapetes; abastecer os ambientes com materiais; executar outras tarefas relacionadas à área.

Disponível até 10/07/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Recepcionista de Hotel

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Inglês básico;

Atividades – registrar os hóspedes, gerenciar reservas e fornecer informações sobre quartos, tarifas e conveniências.

Disponível até 10/07/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Departamento Pessoal

Escolaridade – ensino superior cursando ou completo em contabilidade;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – estar cursando a partir do 3º período;

Atividades – responsável pelas rotinas de departamento pessoal na empresa; cuidar da documentação de admissão, demissão, rescisão, folhas de ponto, férias, banco de horas, horas extras e demais benefícios voltados aos trabalhadores.

Disponível até 10/07/2023 ou encerramento da vaga.

